الإكوادور تعاقب أسانج بحرمانه من التواصل

أعلنت الإكوادور الأربعاء، أنها قطعت أنظمة الاتصال مع الخارج على جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكيليكس اللاجىء بالسفارة الإكوادورية بلندن منذ 2012، وذلك بسبب بعض مواقفه التي أزعجت كيتو.

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وحذرت السلطات الإكوادورية أنها يمكن أن تتخذ "إجراءات أخرى" إذا كرر أسانج الإخلال بتعهده عدم التدخل في علاقات الإكوادور بدول أخرى بينها الولايات المتحدة.

ولم توضح سلطات الإكوادور كيف أخل أسانج بـ"التزام خطي مع الحكومة نهاية 2017 وعد فيه بعدم نشر رسائل تشكل تدخلا في علاقات الإكوادور مع دول أخرى.

وجاء هذا الموقف بعد سلسلة من التغريدات نشرها، مساء الاثنين، أسانج انتقد فيها توقيت طرد دبلوماسيين روس من دول غربية على خلفية قضية الجاسوس السابق في بريطانيا بعد 12 ساعة من الحريق الذي أودى بحياة 64 شخصا في مركز "كرز الشتاء" التجاري بمدينة كيميروفو الروسية.

(1/3) The manner of and timing of Russian diplomatic expulsions is poor diplomacy. The expulsions occurred 12 hours after one of the worst building fires in post Soviet history, which killed at least 64. Russians will see the timing as gratuitous. — Julian Assange ⌛ (@JulianAssange) 26 марта 2018 г.

وأثارت تغريدات أسانج حفيظة وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية آلان دونكان، حيث قال أمام البرلمان "إنه لأمر مؤسف جدا أن يبقى جوليان أسانج في سفارة الإكوادور بلندن".

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وأضاف "حان الوقت كي يغادر هذا "الحقير البائس" السفارة ويسلم نفسه للقضاء البريطاني".

وكان الأسترالي أسانج (46 عاما) لجأ في يونيو 2012 إلى سفارة الإكوادور لتفادي تسليمه إلى السويد حيث كان ملاحقا منذ نهاية 2010 بتهم اغتصاب وتحرش جنسي ينفيها.

ويخشى في حال توقيفه أن يسلم ويحاكم في الولايات المتحدة لنشر "ويكيليكس" في 2010 العديد من الأسرار العسكرية والوثائق الدبلوماسية الأمريكية.

جدير بالذكر أن الإكوادور منحت في ديسمبر 2017 جنسيتها لأسانج، لكن لندن رفضت الاعتراف له بوضع دبلوماسي كان يمكن أن يتيح له مغادرة السفارة دون توقيفه من الشرطة البريطانية.

المصدر: أ ف ب