ماي وميركل تتفقان على "التصدي معا للعدوان الروسي المتزايد"

أجرت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، مساء اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا بالمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اتفقتا خلاله على "التصدي معا للعدوان الروسي المتزايد".

وذكر المكتب الإعلامي لماي، في بيان، أن "رئيسة الوزراء بدأت المكالمة بشكرها للمستشارة الألمانية على دعم بلادها الوثيق لبريطانيا والتضامن معها على خلفية الهجوم، الذي حصل في سالزبوري".

وأضاف البيان أن "المستشارة ورئيسة الوزراء اتفقتا على ضرورة مواصلة العمل المشترك الرامي إلى التصدي للعدوان المتزايد من قبل روسيا".

وتشهد العلاقات بين روسيا وبريطانيا توترا كبيرا على خلفية حادث تسميم العقيد السابق في الاستخبارات الروسية، سيرغي سكريبال، الذي أدين في روسيا بتهمة الخيانة العظمى، وابنته يوليا، في مدينة سالزبوري جنوب غرب بريطانيا.

وتقول لندن إنهما تعرضا يوم 4 مارس لتأثير مادة مشلة للأعصاب وتم العثور عليهما وهما في حالة إغماء قرب بيتهما في سالزبوري حيث كان يقيم بعد منح لندن اللجوء السياسي له، إثر الإفراج عنه في روسيا في إطار عملية تبادل جواسيس بين روسيا والولايات المتحدة في العام 2010.

وأعلنت بريطانيا لاحقا أن المادة السامة من نوع "نوفيتشوك" تم تطويرها في روسيا، متهمة موسكو بالوقوف وراء محاولة اغتيال سيرغي ويوليا سكريبال، فيما نفت الحكومة الروسية قطعا الاتهامات الموجهة إليها، مشيرة إلى عدم وجود برامج خاصة بتطوير المادة المذكورة لا في الاتحاد السوفيتي السابق ولا في روسيا.

وقامت بريطانيا بطرد 23 دبلوماسيا روسيا من أراضيها، دون تقديم أي دلائل تدعم اتهاماتها، كما أنها أعلنت عن اتخاذ إجراءات أخرى معادية لروسيا، الخطوة التي ردت موسكو عليها بطرد 23 دبلوماسيا بريطانيا وإصدار أوامر بإغلاق القنصلية العامة البريطانية في سان بطرسبورغ ووقف نشاطات مؤسسة "المجلس البريطاني" الثقافية الحكومية في روسيا.

وأعلنت معظم دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن تضامنها مع بريطانيا على خلفية هذا الحادث وطردت أكثر من 100 دبلوماسي روسي، بينهم 4 من ألمانيا.

المصدر: وكالات

رفعت سليمان