أنباء عن منح هنغاريا تأشيرة دخول لسوري تحت العقوبات الأمريكية

ذكر موقعان إعلاميان في هنغاريا أن سلطات البلاد منحت تأشيرة دخول لمواطن سوري مدرج اسمه على قائمة العقوبات الأمريكية لمساعدته الحكومة السورية.

وحسب تقرير مشترك للموقعين Direkt36 و444.hu، يستند إلى مصادر لم يتم الكشف عنها، فان سلطات هنغاريا منحت حق الإقامة لعطية خوري، الذي تتهمه الولايات المتحدة في عام 2016 بتمويل مشتريات الوقود للحكومة السورية.

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وذكر Direkt36 أنه تلقى قائمة الأشخاص الذين استفادوا من برنامج هنغاري لمنح التأشيرات مقابل شراء سندات حكومية هنغارية، وكان عليها اسم المواطن السوري المذكور. كما أكد أحد المصادر للموقع أن المواطن وأفراد عائلته حصلوا على التأشيرات ضمن هذا البرنامج.

وذكرت وكالة "رويترز" أنها لم تتمكن من الحصول على تعليقات الحكومة الهنغارية ومكتب الهجرة وهيئة الاستخبارات على الموضوع، فيما أعرب يانوش لازار، مدير مكتب رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، عن قناعته بأنه تم التأكد بدقة من هوية جميع الأشخاص الذين شاركوا في البرنامج المذكور، ردا على أسئلة بشأن التقرير.

وجدير بالذكر أن هنغاريا أطلقت في عام 2013 برنامجا لمنح تأشيرات الدخول وحق الإقامة لمدة 5 سنوات مقابل شراء السندات الحكومية بقيمة 300 ألف يورو. وتم وقف هذا البرنامج العام الماضي.

المصدر: رويترز

أنطون زوييف