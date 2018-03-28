الشرطة الألمانية تداهم منازل المشتبه بصلتهم مع النازيين الجدد

قامت الشرطة الألمانية بتفتيش منازل عشرة أشخاص يشتبه بأنهم يقدمون الدعم لجماعة يمينية متطرفة وذات صلة بجماعة النازيين الجدد والتي حكم على أفراد منها قبل أسابيع بالسجن لمدد طويلة.

وضبطت الشرطة أسلحة ، وأجهزة تخزين كمبيوتر ومنشورات ترويجية للنازية في وقت مبكر الأربعاء في ولايات ساكسونيا، وبافاريا ولم تصدر أي اعتقالات.

أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بأن السلطات تشتبه في أن ثلاث نساء وسبعة رجال تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 53 سنة يؤيدون ما يسمى بـ "مجموعة فريتال".

وقد حُكم على ثمانية أعضاء من بينهم امرأة من "مجموعة فريتال" في وقت سابق من هذا الشهر بالسجن لمدة تتراوح ما بين أربع وعشر سنوات بتهمة تشكيل منظمة إرهابية يمينية متطرفة ، ومحاولة القتل وتنفيذ هجمات بالقنابل على مرافق طالبي اللجوء والأهداف السياسية اليسارية.

وحسب الادعاء انطلقت الهجمات من خلفيات يمينية معادية للأجانب، وقد استغرقت المحاكمة سنة كاملة، ونفى الدفاع تهمة تشكيل جماعة إرهابية والشروع بالقتل وطالب بتخفيف العقوبة.

وحسب المحكمة فقد اتفق الرجال السبعة والمرأة وآخرون في صيف 2015 على تنفيذ هجمات بالمواد المتفجرة على مراكز لإيواء اللاجئين وضد خصومهم السياسيين. وقد نفذوا بالفعل هجمات في العام ذاته على ساسة يساريين.

المصدر: أسوشيتد برس

نادين بطحة