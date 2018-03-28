بوتين يبحث هاتفيا الوضع في كوسوفو مع نظيره الصربي

ذكر الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث بمكالمة هاتفية مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش الوضع في إقليم كوسوفو الصربي.

وجاء في بيان للمكتب الصحفي للكرملين في أعقاب مكالمة هاتفية بين الرئيسين، اليوم الأربعاء، أنه "تم بحث قضية التسوية في كوسوفو في سياق العملية الاستفزازية التي قامت بها سلطات بريشتينا في مدينة كوسوفسكا ميتروفيتسا يوم 26 مارس ضد رئيس مكتب شؤون كوسوفو وميتوخيا بالحكومة الصربية ماركو دجوريتش".

وأكد بوتين لنظيره الصربي إدانة روسيا لهذه العملية، واعتبرها انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244 حول التسوية في كوسوفو.

ويأتي ذلك بعد أن اقتحمت شرطة إقليم كوسوفو، الذي أعلن انفصاله عن صربيا من جانب واحد، المقر الذي عقد فيه اجتماع المسؤول الصربي ماركو دجوريتش مع سكان مدينة كوسوفسكا ميتروفيتسا. وانهال الشرطيون بالضرب على المشاركين في الاجتماع واعتقلوا السياسي الصربي، ونقلوه إلى عاصمة الإقليم بريشتينا.

وأثارت العملية احتجاجات وسط السكان الصرب، واستخدمت شرطة كوسوفو الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وأسفرت الأحداث عن إصابة أكثر من 30 شخصا، بينهم مسؤولون صرب. واعتبر الرئيس الصربي ما حدث استفزازا وجريمة خطيرة.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف