الكونغرس الأمريكي يعمل على إقناع زوكربيرغ للإدلاء بشهادته

تعمل لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأمريكي مع شركة "فيسبوك" لتحديد موعد شهادة رئيسها التنفيذي مارك زوكربيرغ أمامها، على خلفية فضيحة اختراق بيانات مستخدمين.

وقالت المتحدثة باسم اللجنة، إلينا هرنانديز، إن ما نشر عن تأكيد حضور زوكربيرغ للشهادة، غير صحيح، ولم ترد إدارة "فيسبوك" على طلب للتعليق حول ما إذا كان زوكربيرغ سيدلي بشهادته.

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وتواجه "فيسبوك" انتقادات حادة منذ أن قال أحد المسربين من شركة "كامبريدج أناليتيكا" لتحليل البيانات إنها استخدمت معلومات عن 50 مليون مستخدم لـ"فيسبوك" دون موافقتهم لصالح حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وأفاد المسرب كريستوفر ويلي أمام اللجنة البرلمانية نفسها، الثلاثاء، بأن بيانات "فيسبوك" هي مجموعة بيانات أساسية لشركة "كامبريدج أناليتيكا".

ووصف ويلي، وهو أحد مؤسسي شركة "كامبريدج أناليتيكا"، الشهادة السابقة التي أدلى بها رئيس الشركة، ألكسندر نيكس، بشأن استخدام بيانات موقع التواصل الإجتماعي بأنها "غير صادقة".

وصرح الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء أنه "فيسبوك" تفعيل المزيد لمواجهة اتهامات اختراق البيانات على نطاق واسع، قائلا إن هذه القضية لها تداعيات على العملية الديمقراطية.

المصدر: د ب أ