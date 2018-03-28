الشرطة الإسرائيلية: جاهزون لأي سيناريو قد يتطور يوم الجمعة المقبل

اعلنت السلطات الاسرائيلية أنها تعمل على احتواء الموقف بشأن إحياء يوم الأرض الجمعة المقبل، وسط توقعات بيوم دام مع استمرار حشد الفلسطينيين بالضفة وغزة للخروج بمسيرات نحو الحواجز.

وقال المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، روني الشيخ، خلال جولة له في القدس" قادة مراكز الشرطة في القرى والمدن العربية على اتصال مستمر مع رؤساء البلدات من أجل احتواء هذا الحدث".

وتابع أنه "بالنسبة لغزة هذا ليس تخصصنا، ففي هذه المسألة، نحن نلازم الجيش ونستمد المعلومات منه ومن الاستخبارات العسكرية، ونحن جاهزون لأي سيناريو قد يتطور".

هذا وناشد ضباط كبار في الشرطة، الجيش الإسرائيلي بنشر قوات وحدة الشرطة "يسام" وقوات أخرى من الشرطة كخط ثان وراء الجنود في مواجهة المظاهرات بالقرب من السياج في غزة.

ويتوقع التظاهر كل يوم جمعة قرب السياج، ابتداء من ذكرى يوم الأرض حتى المسيرة المخطط لتنفيذها يوم "ذكرى النكبة".

وتستعد إسرائيل لمواجهة التظاهرات التي يمكن أن تتطور إلى مواجهات عنيفة ومحاولات اجتياز السياج الحدودي.

المصدر:وسائل إعلام إسرائيلية

نادين بطحة