نشر 100 قناص على حدود غزة.. الجيش الاسرائيلي يأمر جنوده باطلاق النار على مسيرة العودة

قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت إن إسرائيل ستنشر أكثر من مئة قناص لديهم أوامر بإطلاق الرصاص الحي في حال تعرض حياة الإسرائيليين للخطر.

وذكر آيزنكوت في تصريحاته لصحيفة "يسرائيل هيوم": "إذا كان الفلسطينيون يعتقدون بأنهم سينظمون مسيرة وبأنها ستعبر السياج الحدودي في غزة ويفكرون بالسير داخل أراضينا، فهم واهمون".

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" ذكر آيزنكوت أن "جزءا كبيرا من الجيش سيتم وضعه هناك"، وأضاف أن أكثر من 100 قناص، معظمهم من "الوحدات الخاصة"، سيتمركزون في المنطقة.

ونفى استعداد إسرائيل لمواجهة حماس قائلا" من مصلحتنا الحفاظ على الواقع الأمني الحالي على الأقل حتى نهاية العام، لتمكين استكمال البنى التحتية الدفاعية لمواجهة الأنفاق"، في إشارة إلى الأنفاق التي تقوم حركة حماس ببنائها للتسلل إلى داخل الأراضي الإسرائيلية".

وصرح آيزنكوت في مقابلات منفصلة مع أبرز الصحف اليومية العبرية في إسرائيل أنه أعطى أوامر بتنفيذ أكثر من ألف عملية "سرية" خارج البلاد ، وصفت الدولة اليهودية بأنها "لا تقهر".

وأضاف أنه لا ينوي العمل بالسياسة بعد انتهاء فترة ولايته. كما فعل أسلافه سابقا.

وأنهى تصريحاته محتفيا بذكرى "قيام الدولة" قائلا إنه: "في عامها السبعين، تتمتع دولة إسرائيل بتوازن إستراتيجي متقدم يتمتع بمزايا هائلة على أعدائها"، مضيفا أن "إسرائيل ابنة السبعين عاما لا تقهر".

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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