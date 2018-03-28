رئيس "كامبردج أناليتيكا" يقدم إفاداته أمام البرلمان البريطاني مجددا

سيتم استجواب ألكسندر نيكس، رئيس شركة "كامبردج أناليتياكا" الذي تم تعليق صلاحياته على خلفية فضيحة جمع بيانات مستخدمي "فيسبوك"، في القضية أمام البرلمان البريطاني.

وأكدت لجنة شؤون الثقافة والإعلام والرياضة في البرلمان البريطاني، اليوم الأربعاء، أن نيكس سيقدم إفاداته يوم 17 أبريل المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا سيكون ظهوره الثاني أمام البرلمان، حيث تركت شهادته الأولى الشهر الماضي عددا من التساؤلات لدى البرلمانيين.

ووجه رئيس اللجنة داميان كولينز رسالة إلى نيكس الأسبوع الماضي، طالبه فيها بتقديم توضيحات بشأن تصريحاته حول أنه لا يتعامل مع بيانات "فيسبوك".

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وجدير بالذكر أن شركة "كامبردج اناليتيكا" أعلنت تعليق صلاحيات نيكس كرئيس لها، بعد نشر مقاطع فيديو تحدث فيها أن بإمكان شركته التأثير على السياسيين من خلال الرشاوى و"نساء أوكرانيات جميلات".

وأصبحت شركة "كامبردج اناليتيكا" البريطانية محور فضيحة كبرى، بعد ظهور تقارير إعلامية حول أنها جمعت بيانات شخصية لحوالي 50 مليونا من مستخدمي "فيسبوك" بصورة غير شرعية للتأثير على الانتخابات حول العالم، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة عام 2016.

المصدر: رويترز، صحيفة "ميرور" البريطانية

أنطون زوييف