سياسي ألماني بشأن معاقبة روسيا: إعدام المشتبه به ثم جمع الأدلة

استنكر سياسي ألماني الخطوات التي اتخذتها الدول الغربية، بما فيها ألمانيا، ضد روسيا بسبب قضية الجاسوس السابق سيرغي سكريبال.

وقال السياسي ماتياس بلاتزيك، العضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي ورئيس المنتدى الألماني – الروسي، في حديث لمجلة "شتيرن" الألمانية، تعليقا على قضية سكريبال: "لدينا مشتبه به ونحن نعتقد بأنه مذنب. وسيتم إعدامه رميا بالرصاص وبعد ذلك سندرس الأدلة".

وتابع قائلا: "هذا غير مقبول، وهذا يقوض مفهوم القانون وفي نهاية المطاف مفهوم الديمقراطية بالنسبة للكثيرين".

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وأعرب عن رأيه بأن يجب جمع الأدلة أولا، وانتظار نتائج تحقيق اللجنة الخاصة بالرقابة على السلاح الكيميائي، وبعد ذلك استخدامها في الجدل مع روسيا، ثم مناقشة العواقب المحتملة.

وتمنى أن تكون ألمانيا الأولى التي تسترشد بالتفكير السليم بشأن هذه القضية، مشيرا إلى أن زيادة التوتر الحالية قد تهدد التعايش السلمي. ودعا إلى "حوار مفتوح بدلا من المجابهة".

هذا، وقد أعلن عدد من الدول الغربية طرد دبلوماسيين روس تضامنا مع بريطانيا التي تتهم روسيا بتسميم الضابط السابق في الاستخبارات والعميل المزدوج سيرغي سكريبال وابنته يوليا على أراضيها.

ورفضت موسكو الاتهامات البريطانية الموجهة إليها، ودعت لندن إلى تقديم معلومات وأدلة حول القضية .

المصدر: RT

أنطون زوييف