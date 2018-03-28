 
مباشر

أردوغان: لن نتخذ أي إجراء بحق روسيا بناء على مزاعم

أخبار العالم

أردوغان: لن نتخذ أي إجراء بحق روسيا بناء على مزاعم
Reuters Huseyin Aldemir
رجب طيب أردوغان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k1fm

أكد رئيس تركيا رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تتخذ أي إجراء ضد روسيا "بناء على مزاعم" وذلك في إشارة إلى ادعاءات لندن التي تتهم موسكو بالوقوف وراء تسميم العميل السابق، سيرغي سكريبال.

إقرأ المزيد
قمة ثلاثية محتملة بين بوتين وأردوغان وروحاني في أبريل

وتأتي تصريحات أردوغان التي أوردتها الصحف التركية اليوم الأربعاء، في الوقت الذي قامت فيه الولايات المتحدة والعديد من دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى حلف شمال الأطلسي  (تركيا عضو فيه منذ 1952) بطرد دبلوماسيين روس بشكل منسق هذا الأسبوع، بسبب مزاعم غير مثبتة ودون أي أسباب وجيهة.

وقال أردوغان في تصريحات نقلتها صحيفتا "حريت" و"يني شفق": "نحن لا نعتزم اتخاذ إجراءات مماثلة لمجرد أن بعض الدول تحركت بناء على مزاعم".

وتابع :"من غير الوارد إطلاقا أن نتدخل ضدهم (الروس)"، وذلك ردا على أسئلة الصحفيين عند عودته من بلغاريا، حيث التقى يوم الاثنين رئيسي المجلس الأوروبي دونالد توسك، والمفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.

المصدر: أ ف ب

سعيد طانيوس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة