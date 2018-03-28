بكين: طرد الدبلوماسيين الروس سلوك خشن وغير متحضر

انتقدت الصين بشدة طرد عدد من الدول الغربية دبلوماسيين روس من أراضيها على خلفية حادث تسمم العميل البريطاني سيرغي سكريبال.

هذا الموقف صاغته صحيفة "Global Times" التي تعد لسان حال الحكومة الصينية، ووصفت فيه تصرفات الغرب ضد روسيا بأنها ضرب من "السلوك الخشن وغير المتحضر".

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الصحيفة الصينية شددت على أن بريطانيا ليس لديها أدلة كافية لتوجيه الاتهامات إلى روسيا، مشيرة إلى أن مثل هذا الإجراء المتمثل في طرد الدبلوماسيين "لا يؤدي إلى شيء، سوى زيادة العداء والكراهية بين الدول الغربية وروسيا".

وقالت "Global Times" في هذا الصدد إن "حقيقة كون الدول الغربية يمكن أن تجتمع وتصدر حكما ضد دولة أخرى، متجاهلة الإجراءات والقواعد الدولية، تثير مخاوف كبيرة".

ولفتت الصحيفة إلى أنه "ما كان باستطاعة أي دولة أثناء الحرب الباردة أن تجرؤ على اقتراف مثل هذا الاستفزاز، لكن اليوم يتم تنفيذه بسهولة كبيرة. إن مثل هذه الأفعال لا تعدو إلا أن تكون من أشكال الاستهزاء الغربية التي تهدد السلام والعدالة العالميين".

ودعت الصحيفة الصينية الدول غير الغربية إلى "تعزيز الوحدة والقيام بجهود مشتركة" من أجل حماية نفسها من "تكتيكات التخويف" الغربية، مشددة في خاتمة المطاف على أن "الغرب ليس إلا قسما صغيرا من العالم".

المصدر: expert

محمد الطاهر