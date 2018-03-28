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انتحار مراهق أطلق النار في مدرسة بولاية ماريلاند

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انتحار مراهق أطلق النار في مدرسة بولاية ماريلاند
AFP Jim Watson
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ذكرت صحيفة "بالتيمور صن" أن مراهقا يبلغ من العمر 17 عاما قام يوم الثلاثاء 20 الجاري بإطلاق النار داخل مدرسة في ولاية ماريلاند الأمريكية على الفتيات والمدرسات ثم انتحر.

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وذكرت تقارير في وقت سابق أن إطلاق نار وقع يوم الثلاثاء في مدرسة ميلز العليا في مقاطعة سانت ماري بولاية ماريلاند، قبل وقت قصير من بدء الدراسة، حيث فتح الطالب أوستن أويت رولنز البالغ من العمر 17 عاما النار على الفتيات والمدرسات في هذه المدرسة، مما أدى لإصابة طالب آخر نتيجة للشروع في هذه الجريمة.

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وذكرت الصحيفة، نقلا عن المسؤولين المكلفين في التحقيق بالحادث، أن المراهق رولنز انتحر بعد أن أصابه الشرطي بجروح في يده.

ولاقت دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسليح المعلمين في المدارس ردود فعل مستهجنة وغاضبة، بعد مجزرة ولاية فلوريدا التي ذهب ضحيتها 17 قتيلا و25 جريحا نتيجة إطلاق طالب سابق النار عشوائيا داخل المدرسة التي كان قد طرد منها.

وعمت الأحد الماضي تظاهرات حاشدة كافة المدن والبلدات الأمريكية للمطالبة بوقف انفلات السلاح ووضع حد وضوابط صارمة لحيازته وحمله، الأمر الذي يعارضه الرئيس ترامب، لأنه مدين لجمعية تجار السلاح التي دعمته في حملته الانتخابية الأخيرة وقدّمت له تبرعات سخيّة.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس

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