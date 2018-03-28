ماتيس: تسميم سكريبال محاولة لتقويض وحدة الغرب

صرح وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، بأن تسميم الجاسوس البريطاني سيرغي سكريبال وابنته في بريطانيا، يظهر "تواصل المحاولات الروسية لتقويض وحدة الغرب" بحسب قوله.

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ونقل موقع "Business Insider" عن ماتيس، اليوم الأربعاء: "إنهم يقومون بأعمال يعتقدون أنه من الممكن نفيها. هكذا يحاولون كسر وحدة التحالف الغربي".

وأضاف أن هذا هو "نمط السلوك" الذي تتمسك به روسيا.

وردا على سؤال الصحفيين حول دقة الاتهامات الموجهة إلى روسيا قال: "محاولة اغتيال رجل وابنته، أليس هذا المثال الجيد!".

وأشار إلى أن روسيا بنفسها اختارت دور "الخصم الاستراتيجي" للولايات المتحدة، وهي تتحمل المسؤولية عن فشل كل محاولات البلدين للتقارب.

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وكان العقيد الروسي السابق الذي عمل لصالح المخابرات البريطانية، سيرغي سكريبال، وابنته، قد تعرضا للتسمم في 4 مارس الجاري بمادة مشلة للأعصاب بمدينة سالزبوري البريطانية. واتهمت لندن موسكو بالتورط في هذا الهجوم، دون تقديم أية أدلة حقيقية على ذلك. وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري أعلنت معظم بلدان الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وكندا والنرويج وأوكرانيا وبعض الدول الأخرى، طردها دبلوماسيين روس على خلفية أحداث سالزبوري وتضامنا مع بريطانيا التي طردت 23 دبلوماسيا روسيا.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا