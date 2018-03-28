إسرائيل تفوز بصفقة لتزويد كرواتيا بمقاتلات "F-16"

أعلنت السلطات الكرواتية عزمها شراء سرب من مقاتلات "F-16" من إسرائيل، بعدما فازت تل أبيب بهذه الصفقة في منافسة شاركت فيها السويد وأمريكا، المصنّع الأساسي لهذه المقاتلات.

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وأعلنت كرواتيا عن مناقصة لشراء مقاتلات من هذا الطراز عام 2017. وتسلمت عروضا من اليونان وإسرائيل والسويد والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، إلا أنه يبدو أن إسرائيل فازت بهذه الصفقة حتى على الولايات المتحدة، البلد المصنع في الأساس لهذه المقاتلات.

ووفقا لوسائل الإعلام الكرواتية، فإن الصفقة ستكلف الميزانية الحكومية الكرواتية 420 مليون يورو، مقابل 12 طائرة "F-16" مستعملة، ولكن محدّثة مع أسلحتها، واثنين من أجهزة محاكاة الطيران، وتدريب الطيارين الحربيين على هذا الطراز من الطائرات، هذا عدا عن دعم إمداد هذه الطائرات بقطع الغيار رسميا من قبل إسرائيل.

ومن المتوقع أن يستمر تشغيل الطائرات لمدة 30 عاما. ووفقا للتنبؤات، يمكن تسليم أول طائرة من طراز "F-16" إلى كرواتيا في صيف عام 2020. ويجب أن تحل الطائرات الإسرائيلية المقاتلة من هذا الطراز محل المقاتلات من طراز "ميغ 21" السوفيتية القديمة.

وانضمت كرواتيا إلى حلف الناتو عام 2009 وإلى الاتحاد الأوروبي عام 2013.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس