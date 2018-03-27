وسائل إعلام إسرائيلية: ترامب لن يحضر افتتاح السفارة الأمريكية في القدس

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يحضر افتتاح السفارة الأمريكية في القدس المقرر في شهر مايو المقبل، بسبب قيود العمل.

وأكد البيت الأبيض أن السفارة الجديدة في القدس سوف تفتح في الوقت المحدد، وتبذل الجهود لتحديد موعد آخر للحفل في حضور ترامب، خلال أشهر الصيف.

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وقال ترامب: "أتطلع للقدوم، سأفعل ذلك في حال سمحت لي الفرصة"، بحسب ما أفاد الموقع العبري reshet.tv.

وفي وقت سابق أكدت مصادر إسرائيلية وأمريكية، أن ترامب سيشارك في افتتاح السفارة الأمريكية الجديدة في القدس المحتلة، المقرر في 14 مايو المقبل، وفقا لما ذكرته صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية، الثلاثاء.

ولم يعلق مكتب نتنياهو على الأنباء المتداولة بشأن عدم قدوم ترامب لحضور افتتاح السفارة الأمريكية.

وأثار ترامب خلال اللقاء الذي جرى بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر، التكهنات بشأن احتمالية حضوره افتتاح السفارة الأمريكية في القدس.

يذكر أن الرئيس الأمريكي، أعلن، في 6 ديسمبر 2017، القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة بلاده إليها، ما أشعل غضبا في الأراضي الفلسطينية، وتنديدا عربيا وإسلاميا ودوليا.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية + وكالات