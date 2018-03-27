إسرائيل تعجل بإجراءات بناء مقر السفارة الأمريكية في القدس

أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية،اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل عجلت بإجراءات تصاريح البناء حتى يتم افتتاح مقر مؤقت للسفارة الأمريكية بالقدس في مايو كما هو مقرر.

وأكدت إسرائيل مسبقا أن السفارة ستفتتح يوم 14 مايو في الذكرى "السبعين لقيام الدولة".

وقال مسؤول أمريكي، إنها ستقام في موقع يضم حاليا القسم القنصلي الأمريكي بالقدس، وقد يستغرق بناؤه سنوات.

وصرح وزير المالية الإسرائيلي موشي كحلون في بيان أنه سيمكن بلدية القدس من تجاوز التصاريح المطلوبة لبناء جدار ومنفذ خروج عند الموقع المؤقت للسفارة.

وأضاف كحلون في بيانه "لن ندع بيروقراطية لا داعي لها تعطل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس عاصمة "إسرائيل الأبدية"، مضيفا أن"هذه خطوة دبلوماسية استراتيجية لإسرائيل وهيئات التخطيط الخاضعة لي ستبذل كل ما في وسعها للوفاء بالجدول الزمني المطلوب".

وبدوره كان رئيس بلدية القدس نير بركات، قد أعرب عن قلقه إزاء الموعد المقترح، حيث قال لراديو إسرائيل في التاسع من مارس "آمل أن يتم الالتزام بالجدول الزمني(للأمريكيين)".

ووضح مسؤول من السفارة الأمريكية في تل أبيب أن السفارة المؤقتة في حي "أرنونا" بالقدس ستضم في بادئ الأمر مكاتب للسفير ولطاقم عمل صغير"، بقوله إنه "بحلول نهاية العام المقبل، نعتزم فتح ملحق جديد بالسفارة في مجمع أرنونا يوفر مساحة كافية مؤقتة للسفير وطاقمه".

وتابع المسؤول أن البحث عن موقع لبناء مقر دائم بدأ بالفعل.

ويشار إلى أن أغلب الدول لا تعترف بسيادة إسرائيل على القدس، ولا زالت سفاراتها في تل أبيب.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن نقل السفارة "خطوة تأخرت كثيرا عن موعدها لإحراز تقدم في عملية السلام"

من جانبه، شجب زعماء فلسطينيون قرار واشنطن واعتبروا أنها لم تعد وسيطا نزيها في جهود إنعاش محادثات السلام التي انهارت عام 2014.

المصدر: رويترز

نادين بطحة