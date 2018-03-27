بلجيكا تطرد دبلوماسيا روسيا بسبب قضية سكريبال

قررت السلطات البلجيكية طرد دبلوماسي روسي واحد على خلفية قضية الضابط السابق في الاستخبارات الروسية سيرغي سكريبال الذي تتهم بريطانيا موسكو بتسميمه على أراضيها.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول حكومي بلجيكي تأكيده لاتخاذ هذا القرار في أعقاب اجتماع طارئ للحكومة، بحث هذا الموضوع.

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وردا على القرار البلجيكي، أعربت السفارة الروسية في بروكسل عن خيبة أملها، معتبرة القرار "غير مبرر"، ومشيرة إلى أنه "لا يتماشى مع منطق تعزيز الحوار وتطوير التعاون في مختلف المجالات".

وأكدت السفارة الروسية أن هذه الخطوة لن تبقى من دون رد.

وسبق لعدد من الدول الأوروبية من الأعضاء وغير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الولايات المتحدة وكندا وأستراليا أن أعلنت عن طرد دبلوماسيين روس بسبب قضية الجاسوس السابق سيرغي سكريبال، وذلك تضامنا مع بريطانيا التي تحمل روسيا مسؤولية الحادثة .

المصدر: وكالات

أنطون زوييف