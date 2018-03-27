فيديو.. تكهنات بتوجه زعيم كوريا الشمالية إلى الصين عبر قطار

نقلت وكالة أسوشيتد برس اليوم الثلاثاء، أن قطارا يُعتقد أنه يقل وفدا كوريا شماليا رفيع المستوى، وعلى رأسه زعيم البلاد كيم جونغ أون، رُصد وهو يغادر العاصمة الصينية بكين.

وأشارت الوكالة إلى أن موكبا مكونا من عشرات السيارات في مقدمته الليموزين السوداء وصل إلى محطة سكة حديد بكين برفقة أفراد الشرطة على دراجات نارية. وقامت السلطات الصينية بإغلاق المحطة أمام المواطنين وشُددت الإجراءات الأمنية في المنطقة المحيطة بالمحطة.

Whoever has arrived in Beijing got quite a motorcade: pic.twitter.com/qL1Q55Hnma — Stephen McDonell (@StephenMcDonell) 26 марта 2018 г.

وعرض التلفزيون الياباني مشاهد لقطار أخضر اللون يغادر محطة بكين، وهو اللون الذي يميز قطارات كوريا الشمالية.

يذكر أن ظهور صور ومقاطع فيديو لوصول القطار إلى بكين، التقطت أمس الاثنين، تزامنا مع اضطراب حركة سير القطارات في بعض مناطق البلاد وإجراءات غير عادية على جسر الصداقة الذي يربط بين بيونغ يانغ وبكين، وكذلك مرور موكب ضخم شق طريقه في شوارع بكين، الأمر الذي أثار تكهنات حول زيارة الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، المفاجئة إلى الصين.

وأوضحت وسائل إعلام أن قطارا مصفحا وصل إلى الصين هو القطار ذاته الذي استخدمه الزعيم الراحل كيم جونغ إيل أثناء زياراته الرسمية إلى الدول المجاورة.

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وكانت وسائل إعلام قد تداولت معلومات عن هذه الزيارة، إذ نقلت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية عن 3 مصادر لم تكشف عن أسمائها أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وصل مساء أمس الاثنين إلى الصين في أول زيارة خارجية له منذ توليه السلطة في عام 2011.

ورجحت صحيفة "جونغ إنغ البو" الكورية الجنوبية أن كيم يو جونغ، الشقيقة الصغرى للزعيم الكوري الشمالي ، كانت على متن القطار الغامض، مشيرة إلى أن زيارتها قد تهدف إلى إطلاع السلطات الصينية على آخر تغيرات في سياسة بيونغ يانغ، بما فيها التحضيرات لاجتماع كيم جونغ أون مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأفادت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عن مصدرها في وسائل الإعلام الصينية بأن السلطات الصينية تراقب بعناية كافة المعلومات عن كوريا الشمالية وزعيمها كيم جونغ أون، وذلك على خلفية زيارة غير معلنة لممثل بيونغ يانغ إلى بكين. ورجح المصدر أن تعلن بكين عن هذه الزيارة عقب انتهائها.

المصدر:سبوتنيك + وكالات

ناتاليا أوسمان