بوتين وأردوغان يبحثان هاتفيا التحضيرات للقمة الروسية التركية الإيرانية في أنقرة

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان سير التحضيرات للقمة الروسية التركية الإيرانية المقرر عقدها في أنقرة أوائل أبريل المقبل.

وذكر الكرملين في بيان له أن الاتصال بين الزعيمين تناول التحضيرات للقاء القمة الثلاثي الثاني من نوعه بين رؤساء الدول الضامنة في مفاوضات أستانا، بالإضافة إلى اجتماع مجلس التعاون الأعلى المشترك بين موسكو وأنقرة والذي تستضيفه العاصمة التركية أوائل الشهر المقبل.

وشدد الطرفان، حسب بيان الكرملين، على أهمية الاستمرار في تطوير العلاقات الثنائية الروسية التركية مستقبلا، وأعرب أردوغان لبوتين عن تعازيه في ضحايا الحريق الذي شب داخل مركز تجاري في مدينة كيميروفو شرق روسيا، مما أسفر عن مقتل 64 شخصا على الأقل.

من جانبه، أكد مصدر في الرئاسة التركية بتصريح صحفي إجراء مكالمة هاتفية بين بوتين وأردوغان وإثارة المواضيع المذكورة، مضيفا أن القمة ستعقد في أنقرة في 4 الشهر المقبل.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف