موسكو: الرد على قرار الناتو خفض عدد موظفي البعثة الروسية سيأتي لا محالة

أعلن مصدر في وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن موسكو سترد بلا شك على قرار الناتو خفض عدد موظفي البعثة الروسية لدى الحلف.

وفي تصريح صحفي قال المصدر إن الرد على هذا القرار "سيأتي لا محالة" بعد دراسة معمقة.

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وفي تعليقه على إعلان الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبيرغ، خفض عدد موظفي البعثة الروسية لدي الناتو من 30 إلى 20، على خلفية "قضية سكريبال"، أشار المصدر إلى أن هذه الخطوة "تقلل بشكل ملحوظ إمكانية بدء الحوار (بين روسيا والحلف) في ظل الوضع الأمني الراهن المتأزم في أوروبا".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن ينس ستولتنبيرغ طرد 7 موظفين في البعثة الدبلوماسية الروسية لدى مقر الناتو في بروكسل ورفض قبول اعتماد 3 آخرين "ردا" على تسميم رجل الاستخبارات العسكرية الروسية السابق سيرغي سكريبال وابنته في بريطانيا.

وجاءت تصريحات الأمين العام للحلف بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة وكندا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، ترحيل دبلوماسيين روس، دعما لبريطانيا التي حمّلت روسيا المسؤولية عن الحادث، وهو ما نفته موسكو رسميا مرارا تكرارا على مختلف المستويات.

وفي 14 مارس، أعلنت لندن ترحيل 23 من الدبلوماسيين الروس، "ردا" على حادثة سكريبال. ويوم الاثنين، حذت الولايات المتحدة، وكندا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك أوكرانيا، حذو لندن، معلنة قرارها طرد دبلوماسيين روس من أراضيها.

ووصفت وزارة الخارجية الروسية هذا القرار بـ"الاستفزازي"، مشيرة إلى أنه "لن يمر مرور الكرام" وأن موسكو سترد عليه.

المصدر: وكالات

قدري يوسف