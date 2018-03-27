موسكو: قرار واشنطن لن يبقى دون رد صارم

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن موسكو مستعدة للعمل البناء مع واشنطن، لكن قرارها بطرد الدبلوماسيين الروس لن يبقى دون رد صارم.

وتعقيبا على تصريحات واشنطن في قضية سكريبال قال ريابكوف، اليوم الثلاثاء، إن "واشنطن مرة أخرى تعتمد اتهامات كاذبة ضد روسيا، تهدد وتحاول قلب كل شيء رأسا على عقب".

وقال إن موسكو تدعو لندن إلى دراسة المواد الرسمية، وعدم إصدار تصريحات على الإنترنت عن موقف روسيا من قضية سكريبال، والتوقف عن تضليل المجتمع الدولي.

وأضاف ريابكوف أن "الشخصيات الرسمية البريطانية تواصل كلام هراء"، مضيفا: "أدعو زملاءنا في لندن الذين يتباهون دائما بأنهم دقيقون في تصريحاتهم أن لا يعتمدوا على أقوال أي شخص، فقط لأنه يحمل جواز سفر روسي، على أن تصريحه يمثل وجهة نظر موسكو الرسمية".

ودعا المسؤول الروسي البريطانيين وقياداتهم إلى "تحليل ودراسة المواد، التي نشرتها وزارة الخارجية الروسية بتمعن"، كما جدد دعوته إلى لندن بعدم تضليل البريطانيين والمجتمع الدولي، فهذا سلوك غير محترم".

وتتهم لندن موسكو بالوقوف وراء تسميم العميل السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبوري، باستخدام مادة كيميائية، وهو ما تنفيه روسيا.

ودعت موسكو لندن لإجراء تحقيق مشترك مع السلطات البريطانية وكذلك مع المنظمات الدولية المختصة، من أجل الوصول إلى الحقيقة.

المصدر: وكالات

نادر همامي