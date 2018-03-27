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أستراليا ومقدونيا تطردان عددا من الدبلوماسيين الروس بخصوص قضية سكريبال

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أستراليا ومقدونيا تطردان عددا من الدبلوماسيين الروس بخصوص قضية سكريبال
Reuters
رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تيرنبول
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قررت أستراليا ترحيل اثنين من الدبلوماسيين الروس على خلفية الحادث الذي وقع في سالزبوري البريطانية حيث جرى هناك تسميم الجاسوس البريطاني سيرغي سكريبال وابنته يوليا.

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صورة من الأرشيف عدد من الدول الأوروبية وكندا تطرد دبلوماسيين روس بسبب قضية سكريبال

وأفادت القناة التلفزيونية التاسعة بأن أستراليا ستطرد اثنين من الدبلوماسيين في السفارة الروسية بكانبيري.

وصرح رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تيرنبول بأنه يتوقع ان تطرد روسيا دبلوماسيين أستراليين من أراضيها ردا على الخطوات الأسترالية. واضاف: "بلدان العالم يحق لها طرد الدبلوماسيين".

من جهتها أعلنت مقدونيا عن طرد دبلوماسي روسي واحد. 

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية المقدونية: " نظرا للعلاقات الوطيدة مع حلفائنا في الاتحاد الأوروبي والناتو والشركاء، وتضامنا مع المملكة المتحدة وشمال إيرلندا، اتخذت الخارجية قرارا بطرد دبلوماسي روسي واحد من مقدونيا على خلفية قضية سكريبال"​​​.

هذا وأعلنت 23 دولة، بينها بريطانيا، والولايات المتحدة وكندا، و16 دولة من الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، عن طرد عدد من الدبلوماسيين الروس من أراضيها، وذلك على خلفية تسمم العقيد السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية سيرغي سكريبال في بريطانيا.

المصدر: سبوتنيك

أولغا رودكوفسكايا

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