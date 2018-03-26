القوات التركية تعلن تصفية 12 مسلحا شمال العراق

أعلنت رئاسة الأركان العامة التركية، يوم الاثنين، أن القوات التركية تمكنت من تصفية 12 مسلحا من "حزب العمال الكردستاني" في عملية جوية شمال العراق.

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وأضافت الأركان التركية، في بيان عبر حسابها على "تويتر"، أن العملية استهدفت منطقة "هاكورك كاني راش" بشمال العراق، بحسب ما أفادت وكالة الأناضول.

وأشارت إلى أن العمليات العسكرية التركية التي انطلقت بالمنطقة في 10 مارس الجاري، أسفرت عن تحييد 67 مسلحا.

وتشن القوات التركية هجمات ضد "حزب العمال الكردستاني" في جنوب البلاد وشمال العراق، ردا على هجماته ضد أهداف تابعة للدولة التركية.

Hakkâri’de görev yapan komandolar tarafından Kuzey Irak Hakurk/Kani Rash Bölgesinde sürdürülen operasyonlarda 12 terörist, düzenlenen hava harekâtı sonucunda etkisiz hale getirilmiştir. 10 Mart 2018'de başlayan operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 67 olmuştur. pic.twitter.com/xlX1vUxYXC — TSK (@TSKGnkur) 26 марта 2018 г.

المصدر: وكالات