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القوات التركية تعلن تصفية 12 مسلحا شمال العراق

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القوات التركية تعلن تصفية 12 مسلحا شمال العراق
@TSKGnkur
القوات التركية تعلن تصفيتها 12 مسلحا شمالي العراق
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أعلنت رئاسة الأركان العامة التركية، يوم الاثنين، أن القوات التركية تمكنت من تصفية 12 مسلحا من "حزب العمال الكردستاني" في عملية جوية شمال العراق.

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وأضافت الأركان التركية، في بيان عبر حسابها على "تويتر"، أن العملية استهدفت منطقة "هاكورك كاني راش" بشمال العراق، بحسب ما أفادت وكالة الأناضول.

وأشارت إلى أن العمليات العسكرية التركية التي انطلقت بالمنطقة في 10 مارس الجاري، أسفرت عن تحييد 67 مسلحا.

وتشن القوات التركية هجمات ضد "حزب العمال الكردستاني" في جنوب البلاد وشمال العراق، ردا على هجماته ضد أهداف تابعة للدولة التركية.

المصدر: وكالات

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