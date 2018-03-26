أنقرة تحاكم قسا أمريكيا بتهم "الارهاب والتجسس"

ذكرت وكالة "فرانس برس" اليوم الاثنين أن السلطات التركية تحاكم قسا أمريكيا بتهم تتعلق بـ"الإرهاب والتجسس" في قضية زادت من توتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن.

وكان القس أندرو برونسون يدير كنيسة في مدينة إزمير الغربية، واعتقلته السلطات التركية في أكتوبر 2016.

وتتهم السلطات التركية برونسون بتنفيذ أنشطة نيابة عن المجموعة التي يقودها فتح الله غولن، الذي تقول أنقرة أنه العقل المدبر للانقلاب الفاشل عام 2016، وحزب العمال الكردستاني "PKK" وكلاهما محظور من قبل تركيا كـ"مجموعات إرهابية".

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التي تديرها الدولة إن برونسون يواجه حكمين منفصلين بالسجن مدة كل منهما 15 عاما و 20 عاما في إطار التهم الموجهة إليه خلال المحكمة المزمع انعقادها في 16 أبريل في أزمير.

لكن التهم تختلف عن تلك المبينة في لائحة الاتهام الأصلية التي نشرت في 13 مارس، حيث اتهم برونسون بكونه عضوًا في مجموعة غولن، وقد يحكم بالسجن مدى الحياة إذا أدين.

بدوره نفى غولن، الذي يتخذ من ولاية بنسلفانيا الأمريكية مقراً له، علاقته بالانقلاب والذي تطالب أنقرة بتسلميه.

وأصبحت قضية برونسون واحدة من عدة نقاط شائكة في العلاقات بين تركيا وحليفتها في الناتو. وقد أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه المسألة في محادثاته مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وكان أردوغان قد اقترح على الولايات المتحدة في سبتمبر 2017 تبادل غولن مع برونسون، وهو الاقتراح الذي رفضته واشنطن.

المصدر: أ ف ب

نادين بطحة