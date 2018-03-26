بريطانيا.. زعيم حزب العمال يرفض اتهامات اليهود بمعاداته للسامية

وجه يهود بريطانيا رسالة مفتوحة إلى جيريمي كوربين، زعيم حزب العمال اليساري المعارض، اتهموه فيها بـ"التضامن" مع معاداة السامية وكراهية الصهيونية وإسرائيل".

وقال أعضاء "مجلس ممثلي اليهود البريطانيين" و"مجلس القيادة اليهودية" في رسالة مشتركة إلى كوربين: "اليوم يعلن قادة اليهودية البريطانية لجيريمي كوربين: كفى، لقد سمعنا ما فيه الكفاية من جيريمي كوربين بأنه "ضد معاداة السامية"، وفي الوقت ذاته يتجاهل هو نفسه وأولئك الذين يقودهم على حد سواء الأغلبية الساحقة من اليهود البريطانيين وقلقهم".

واعتبر مؤلفو الرسالة أن كوربين "يتضامن، مرة تلو الأخرى، مع المعادين للسامية وليس مع اليهود. وفي أفضل الحالات، ينبع ذلك من الكراهية المهووسة التي يشعر بها أقصى اليسار في الساحة السياسية للصهيونية والصهاينة وإسرائيل".

وأكدت الرسالة أن "جيريمي كوربين أصبح رمزا لثقافة معاداة السامية السياسية المبنية على الكراهية المهووسة لإسرائيل ونظريات التآمر وتلفيق الأخبار المفبركة التي تلحق ضررا كبيرا باليهود البريطانيين وحزب العمال البريطاني".

ورأى واضعو الرسالة أن كل ذلك يدل على "انعدام الإجراءات المناسبة لمكافحة معاداة السامية من قبل المؤسسات" في بريطانيا.

ومن المتوقع أن ينظم اليهود تجمعا ضد معاداة السامية في الساحة أمام البرلمان البريطاني مساء اليوم الاثنين.

من جانبه، رفض كوربين اتهامات اليهود إذ غرد على حسابه في "تويتر" أن "حزب العمال هو حزب مناهض للعنصرية ويدين بشدة معاداة السامية ، ولذلك أريد كزعيم لحزب العمال، أن أكون واضحا بأنني لن أتسامح مع أي شكل من أشكال معاداة السامية الموجودة في حركتنا وحولها".

Labour is an anti-racist party and I utterly condemn antisemitism, which is why as leader of the Labour Party I want to be clear that I will not tolerate any form of antisemitism that exists in and around our movement.https://t.co/HmkbdJ5sis — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) March 25, 2018

المصدر: نوفوستي

إينا أسالخانوفا