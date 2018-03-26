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ليبرمان يرحب بموافقة الكونغرس على تخصيص مبلغ "قياسي" للدفاع الصاروخي الإسرائيلي

أخبار العالم

ليبرمان يرحب بموافقة الكونغرس على تخصيص مبلغ
Ronen Zvulun
وزير الدفاع الإسرائيلي افيغدور ليبرمان
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي افيغدور ليبرمان إن الكونغرس الأمريكي وافق على تخصيص 705 ملايين دولار أمريكي للدفاع الصاروخي لهذا العام.

وقال ليبرمان في تصريح صحفي ، الاثنين: "يسرني أن أعلن أن الكونغرس الأمريكي وافق على مبلغ قياسي لبرنامج الدفاع الصاروخي الإسرائيلي، وقيمته 705 ملايين دولار للعام 2018".

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وأوضح ليبرمان أن الحديث يدور عن أكبر مساعدة حصلت عليها إسرائيل في تاريخها، مشيرا إلى أن هذه المساعدات سيتم تخصيصها لإنتاج عناصر المنظومات الإسرائيلية مثل "القبة الحديدية" و"العصا السحرية"، وكذلك لمواصلة تطوير "نظام الدفاع الصاروخي متعدد الطبقات".

وأضاف الوزير: "غدا سألتقي في القدس بوفد من أعضاء الكونغرس بقيادة صديقة إسرائيل نانسي بيلوسي وسأشكرهم شخصيا".

يذكر أن إسرائيل تعتبر الصواريخ الباليستية، سواء  قصيرة أو متوسطة أو بعيدة المدى، أحد أكبر التهديدات على أمنها.

والأسبوع الماضي، أعلنت إسرائيل والولايات المتحدة اختتام تدريبات "كوبرا العرعر" المشتركة بين البلدين، التي كانت تحاكي هجوما على إسرائيل من ثلاث جبهات.

المصدر: الأناضول + The Times of Israel

قدري يوسف

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