أوباما: تقدم البشرية يحتاج لمليون باراك أوباما شاب

أعرب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عن حرصه على خلق "مائة أو ألف أو مليون باراك أوباما شاب" بغية الإسهام في تقدم البشرية.

وذكر أوباما، أثناء مؤتمر عُقد في اليابان، للحديث عن حياته بعد مغادرته البيت الأبيض، أن الأمر المهم الوحيد الذي بإمكانه فعله هو الإسهام في رعاية الجيل القادم، مضيفا أن "مؤسسة أوباما" قد تشكل منصة للزعماء الشباب والمستقبليين.

وقال: "لو تمكنتُ من تحقيق ذلك بنجاح، لخلقت مائة أو ألف أو مليون باراك وميشال أوباما، أي مجموعة من الشباب القادرين على تداول عصا سباق التتابع هذه، وهي تقدم البشرية".

وأشاد أوباما بالشباب المشاركين في التظاهرات الاحتجاجية واسعة النطاق التي تشهدها الولايات المتحدة وغيرها من دول العالم من أجل وضع حد للعنف المسلح، مضيفا أن أحد أهداف مؤسسته يكمن في جذب أكبر طيف ممكن من المواطنين إلى مناقشة القضايا الاجتماعية في الإنترنت، كي يتعلموا الإصغاء إلى بعضهم بعضا.

المصدر: غارديان

نادر عبد الرؤوف