أردوغان: هدفنا الاستراتيجي الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي لا يزال يشكل هدفا استراتيجيا لأنقرة.

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وقال أردوغان للصحفيين اليوم الاثنين قبيل مغادرته إلى فارنا لحضور قمة تركيا - الاتحاد الأوروبي: "قطعنا شوطا طويلا في تطوير علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي. ولم تبق هناك أسئلة سوى تلك التي تحمل طابعا فنيا فقط. نواصل مسارنا في هذا الطريق، بغض النظر عن الألغام المزروعة، ولن نمنح فرصة لأولئك الذين يحولون دون انضمامنا للاتحاد بعضوية تامة. هذا هدفنا الاستراتيجي".

ودعا أردوغان الاتحاد الأوروبي إلى رفع العوائق السياسية المصطنعة أمام انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي من دون استخدام معايير مزدوجة، مضيفا: "نفذنا كافة البنود (للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي) التي تم الاتفاق عليها".

وأضاف: "سنواصل مباحثاتنا مع الاتحاد الأوروبي بشكل يتلاءم مع موقع تركيا، وقوتها، ودورها الفاعل في المنطقة والعالم".

وعبر عن أمله بخروج القمة بنتائج إيجابية قائلا: "أتمنى أن تساهم قمة فارنا إيجابا في إيجاد حلول للمسائل الإقليمية".

وتنطلق اليوم في مدينة فارنا البلغارية قمة تركيا - الاتحاد الأوروبي بمشاركة الرئيس التركي ورئيسي مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي. ومن أهم أهداف هذه القمة مناقشة عضوية تركيا في الاتحاد واتفاقية إعادة المهاجرين ومواضيع إقليمية ودولية أخرى.

المصدر: نوفوستي

ناتاليا أوسمان