طالبان لن تشارك في مؤتمر السلام الأفغاني بطشقند
Reuters Omar Sobhani
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أعلنت السلطات الأوزبيكية أن وفد حركة "طالبان" لن يشارك في مؤتمر السلام الذي سيعقد بالعاصمة طشقند، ليبحث تسوية الوضع في أفغانستان.
وقال السكرتير الصحفي للمؤتمر، شيرزود كودراتخودجاييف: "أعلمكم رسميا أن وفد طالبان لن يشارك اليوم وغدا في المؤتمر".
وتستضيف العاصمة الأوزبيكية طشقند، مؤتمرا حول أفغانستان تحت عنوان: "مسار السلام، والتعاون في مجال الأمن الإقليمي".
وقالت وزارة الخارجية الأوزبيكية في وقت سابق، إن ممثلي طالبان لم يتقدموا حتى الآن بطلب للمشاركة في المؤتمر المقرر عقده يومي 26 و27 مارس في طشقند.
المصدر: نوفوستي
نادر همامي
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