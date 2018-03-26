لوبان تطالب باستقالة وزير داخلية فرنسا وبطرد الأجانب الخطرين أمنيا

طالبت زعيمة حزب "الجبهة الوطنية" اليميني الفرنسي، مارين لوبان، باستقالة وزير الداخلية، جيرارد كولون، وطرد الأشخاص الخطرين أمنيا، على خلفية الهجمات الإرهابية الأخيرة بجنوب فرنسا.

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وقالت لوبان على أثير قناة "بي أم تي في" التلفزيونية الفرنسية: "أطلب استقالة جيرار كولون" على الفور.

واتهمت لوبان السلطات الفرنسية بعدم الكفاءة، ودعت مرة أخرى إلى ترحيل الأجانب الموجودين على قائمة الأشخاص الذين يشكلون تهديدًا للأمن القومي الفرنسي.

وشددت لوبان التي نافست الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون على منصب الرئاسة العام الماضي، على أنه: "من الضروري التوقف عن منح الجنسية الفرنسية بشكل غير مفهوم وإلى أشخاص غير معروفين".

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ووقعت سلسلة من الهجمات في مقاطعة أود بجنوب فرنسا يوم الجمعة الماضي، حيث هاجم الفرنسي من أصل مغربي رضوان لقديم منفذ هجوم "كركاسون" و"تريب"، والبالغ من العمر 26 عاماً، سائق سيارة ، وأصابه بجروح وقتل أحد ركابها، وأخذ السيارة وهاجم مجموعة من القوات الخاصة غير المسلحة العائدة من الجري، ثم انتقل إلى سوبر ماركت في بلدة تريب المجاورة واحتجز عدة رهائن. ونتيجة للهجوم، تمت تصفية المهاجم، وبلغ العدد الإجمالي لضحايا الهجوم أربعة أشخاص، فيما أصيب 15 شخصا آخرون.

وتبنى تنظيم "داعش" الإرهابي المسؤولية عن هذه السلسلة من الهجمات في جنوب فرنسا. وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية، أن رضوان لقديم حصل على الجنسية الفرنسية عام 2004 وكان على قائمة الأشخاص الذين يشكلون تهديدًا لأمن الدولة.

وبعيد هذه العملية الإرهابية في جنوب البلاد، تم اعتقال شخصين، هما صديق غير بالغ لمنفذ الهجوم، وصديقته. وهي أيضاً مدرجة على قائمة الأشخاص الذين يشكلون تهديداً أمنياً لفرنسا خلال العام الجاري، وقد تم رصدها من قبل الدوائر الاستخباراتية الخاصة.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس