بولتون مشكوك به هو الآخر.. والسبب مقطع فيديو!

أعلن أن جون بولتون، مستشار الرئيس الأمريكي الجديد لشؤون الأمن القومي، وجه في الماضي رسالة مصورة إلى مجلس الاتحاد الروسي بناء على طلب من رئيس سابق لجمعية البنادق الوطنية الأمريكية.

وأوضحت القناة التلفزيونية "Fox News" أن بولتون أثار في رسالته المصورة عام 2013، وكانت بمناسبة الاحتفال بذكرى إقرار الدستور الروسي، مسألة الحق في حمل الأسلحة النارية، كما هنأ بعيد اعتماد الدستور، مشيرا إلى أنه أصبح للمواطنين الروس "عصرا للحرية".

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وكان السيناتور الأمريكي تيم كين قد غمز في "تويتر" من قناة مستشار ترامب الجديد لشؤون الأمن القومي، وعبّر عن ريبته في أن بولتون سيتاح له الوصول إلى المعلومات السرية، وذلك بسبب مزاعم حول وجود علاقات له مع روسيا.

وأرفق كين تغريدته برابط لمنشور في موقع الراديو الوطني الإلكتروني، أكد أن بولتون سجّل مقطع فيديو عام 2013، دعا فيه السلطات الروسية إلى توسيع حق المواطنين في امتلاك الأسلحة النارية.

Can John Bolton even get a security clearance? Ties to Russian allies of Vladimir Putin?https://t.co/7eri6tYN9A — Tim Kaine (@timkaine) March 25, 2018

وزُعم أيضا أن تسجيل بولتون المصور استخدم من قبل المنظمة الروسية "الحق في السلاح"، فيما أوضح متحدث باسم مستشار الرئيس الأمريكي الجديد لشؤون الأمن القومي أن ديف كيني، الرئيس السابق لجمعية البنادق الوطنية الأمريكية قد طلب حينها من بولتون تسجيل رسالة مصورة موجهة إلى مجلس الاتحاد الروسي (المجلس الأعلى في البرلمان)، مؤكدا أن بولتون لم يسمع قط بمنظمة "الحق في السلاح" إلى أن تحدثت الأنباء مؤخرا عنها.

يذكر أن بولتون كان قد تولى سابقا منصب المندوب الأمريكي الدائم في الأمم المتحدة، ولهذا السبب في الغالب ينادى تحببا بلقب "المبعوث"، وستنقل إليه رسميا مسؤوليات منصبه الجديد في 9 أبريل المقبل.

المصدر: تاس

محمد الطاهر