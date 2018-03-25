النواب الأمريكي يحقق في "طموحات" الصين العسكرية بإفريقيا

قال رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي ديفين نونز، الأحد، إن لجنته ستجري تحقيقات بشأن جهود الصين لاكتساب قوة عسكرية واقتصادية في إفريقيا.

وأفاد ديفين نونز الجمهوري إن استثمارات الصين في الدول الإفريقية ستتيح لبكين تعزيز قبضتها على التجارة العالمية.

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وأشار رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي في حديثه إلى افتتاح الصين في الصيف الماضي، قاعدة عسكرية في جيبوتي الواقعة في القرن الإفريقي عند مدخل البحر الأحمر كمثال على الطريقة التي تحاول بها بكين تأكيد سلطتها التجارية.

وصرح "نعتقد أنهم يحاولون بحث الاستثمار في الموانئ والبنية الأساسية في شتى أنحاء العالم ليس فقط من أجل القدرات العسكرية ولكن أيضا من أجل السيطرة على هذه الحكومات".

وصعدت إدارة الرئيس دونالد ترامب من إجراءات معاقبة الصين بسبب ما تصفه بسرقة حقوق الملكية الفكرية الأمريكية وقامت في الأسبوع الماضي بفرض رسوم على سلع مستوردة من الصين تبلغ قيمتها 60 مليار دولار.

ونفت الصين قيامها بممارسات تجارية غير عادلة وهددت بالرد بفرض رسوم من جانبها على الشركات الأمريكية.

المصدر: رويترز