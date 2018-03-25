إلغاء رحلة من مطار شتوتغارت إلى لشبونة بسبب مساعد الطيار "الثمل"

أوقفت السلطات في مطار شتوتغارت في ألمانيا مساعد طيّار قبيل انطلاق رحلته بعد اكتشاف أنه ثمل، بحسب ما أعلنت الشرطة والنيابة العامة، الأحد.

وأوقف الطيار البرتغالي، البالغ من العمر أربعين عاما، على ذمّة التحقيق مساء الجمعة، وهو يعمل في شركة "برتغاليا إير لاينز".

واكتشف أمره موظف في المطار من رائحة الكحول ومشيته المترنّحة فأبلغ السلطات بذلك، بحسب ما أوضحت الشرطة في بيان.

ودخل عناصر الشرطة إلى قمرة القيادة قبيل إقلاع الطائرة المتجهة إلى لشبونة، ولاحظوا كيف تعتعه السكر.

وعلى الفور، أمرت النيابة العامة في شتوتغارت بسحب إجازة الطيران منه، وحددت مبلغ عشرة آلاف دولار ككفالة لإطلاق سراحه.

وألغيت الرحلة التي كان مقررا أن تقل 106 مسافرين نقلوا إلى فندق، بحسب المصدر.

هذا وقدمت الخطوط الجوية البرتغالية اعتذارها عن الحادث وأعلنت فتح تحقيق داخلي.

المصدر: أ ف ب