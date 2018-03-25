البنتاغون ينفي مغادرته قاعدتي إنجرليك التركية والعديد القطرية

نفت وزارة الدفاع الأمريكية مجددا صحة تقارير إعلامية تفيد بأن الولايات المتحدة تسحب قواتها من القاعدتين الجويتين، إنجرليك التركية والعديد القطرية.

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وأعلنت CENTCOM، عبر تغريدة نشرتها على حسابها في "تويتر" اليوم الأحد، أن "الولايات المتحدة لم تغادر قاعدة إنجرليك الجوية في تركيا ولا قاعدة العديد في قطر، إن التقارير بهذا الشأن كاذبة لا أساس لها من الصحة".

The US is not leaving Incirlik Air Base in Turkey, nor is the US leaving Al Udeid AB, Qatar. These reports are false and without merit. — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 25, 2018

من جانبها، نشرت القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية AFCENT تغريدة مماثلة عبر "تويتر"، قالت فيها: "لا توجد أي مصداقية للتقارير الإخبارية التي تفيد بأن الولايات المتحدة تغادر قاعدتي إنجرليك والعديد الجويتين في تركيا وقطر. هذه التقارير غير المفيدة تساعد في تغذية انعدام الثقة والانقسام بين الشركاء الإقليميين في وقت نحتاج فيه إلى العمل معا لمعالجة الاهتمامات الأمنية المشتركة".

There is zero credibility to news reports asserting the U.S. is leaving Incirlik and Al Udeid air bases in Turkey and Qatar. These unhelpful reports feed mistrust and division among regional partners at a time when we need to work together to address shared security concerns. — US AFCENT (@USAFCENT) March 25, 2018

المصدر: twitter.com/USAFCENT + twitter.com/usafcent

إينا أسالخانوفا