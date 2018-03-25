Qantas تسير أول رحلة جوية دون توقف في العالم من أستراليا إلى بريطانيا

نفذت طائرة Boeing 787-9 التابعة لشركة الطيران الاسترالية Qantas أول رحلة ركاب مباشرة في التاريخ من أستراليا إلى بريطانيا دون توقف، حيث قضت في الطريق أكثر من 17 ساعة.

وأقلعت الطائرة من مدينة برث الأسترالية يوم أمس السبت وحطت في مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن صباح اليوم الأحد، بعد أن قطعت مسافة 14498 كلم.

وشارك في الرحلة التاريخية أكثر من 200 راكب و16 من أفراد الطاقم.

وقبل ذلك، اعتبرت الرحلة التي نفذتها طائرات Boeing 777-200 التابعة للخطوط الجوية القطرية بين العاصمة الدوحة ومدينة أوكلاند الأسترالية، الأطول، إذ تعادل مسافتها 14535 كلم.

وقال المدير التنفيذي لشركة Qantas، ألان جويس، إن الحلم برحلات مباشرة من أستراليا إلى بريطانيا الذي كان قد بدا بعيد المنال حتى وقت قريب، بات يتحقق بفضل إمكانيات الجيل الجديد من طائرات الركاب من نوع Airbus 350-900 Ultra Long Range وBoeing 777-8.

المصدر: تاس

إينا أسالخانوفا