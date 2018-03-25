الآلاف يجوبون شوارع برشلونة احتجاجا على توقيف بوتشديمون

خرج الآلاف من أنصار استقلال إقليم كتالونيا عن إسبانيا، اليوم الأحد، إلى شوارع برشلونة بعد توقيف الرئيس السابق لإقليم كتالونيا كارليس بوتشديمون في ألمانيا.

وتلبية لدعوة "لجان الدفاع عن الجمهورية"، وهي مجموعة انفصالية متشددة، تجمع المتظاهرون في جادة رامبلاس وسط برشلونة، حاملين أعلاما كتالونية انفصالية وهاتفين "الحرية للسجناء السياسيين" و"بوتشديمون هو رئيسنا".

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واتجهوا بعدها إلى مقر بعثة المفوضية الأوروبية في عاصمة كتالونيا.

اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة

وأفادت قناة 24 Horas بوقوع اشتباكات بين المتظاهرين ورجال الأمن بالقرب من مقر بعثة الحكومة الإسبانية في برشلونة، حيث رشق محتجون عناصر الشرطة بالحجارة والزجاجات. وأشارت القناة إلى أن الشرطة استخدمت هراوات مطاطية لتفريق المحتجين الذين حاولوا اختراق صفوف عناصر الأمن أمام مبنى البعثة، هاتفين "خونة!" وداعين رجال الشرطة الكتالونيين لرفض أوامر السلطات الإسبانية.

وفي وقت سابق الأحد، أوقفت الشرطة الألمانية بوتشديمون لدى عبوره الحدود في سيارة من الدنمارك، بموجب مذكرة اعتقال أوروبية صادرة عن القضاء الإسباني.

ويوم الجمعة، اتهمت المحكمة العليا الإسبانية 13 سياسيا كتالونيا بالتمرد، على خلفية محاولتهم إعلان استقلال الإقليم.

كما أصدرت المحكمة مذكرات توقيف دولية بحق 6 مسؤولين كتالونيين فارين، من بينهم كارليس بوتشديمون.

المصدر: وكالات

قدري يوسف