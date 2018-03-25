نيجيريا تتفاوض مع "بوكو حرام" من أجل وقف إطلاق النار

أكد وزير الإعلام النيجيري، لي محمد، أن حكومته تخوض مفاوضات مع جماعة "بوكو حرام" المسلحة حول وقف محتمل لإطلاق النار.

وفي بيان تلقته "رويترز" بالبريد الإلكتروني حول خلفية إفراج "بوكو حرام"، الأربعاء الماضي، عن أكثر من 100 تلميذة خطفتهن الجماعة في فبراير: "لا يعلم كثيرون أننا نجري محادثات مع المسلحين منذ فترة لوقف العمليات القتالية".

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ويوم الأربعاء الماضي، أطلقت الجماعة، في ولاية يوبي شمال نيجيريا، سراح 101 تلميذة من 111 فتاة كانت "بوكو حرام" قد اختطفوهن نهاية الشهر الماضي.

وتقول منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان أن "بوكو حرام" خطفت أكثر من ألفي شخص منذ أربع سنوات، تم تحرير 500 منهم، وأحصت منظمة العفو الدولية 38 عملية خطف جماعية قامت بها منذ مطلع 2014.

وتنشط جماعة "بوكو حرام" شمال شرق نيجيريا، وهي تعارض النموذج الغربي في التعليم، وتسعى إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في جميع أنحاء البلاد.

وتقوم النيجر والكاميرون وتشاد بتنفيذ عمليات عسكرية ضد الجماعة، التي ترد بهجمات موقعة العديد من الضحايا.

المصدر: رويترز + وكالات

قدري يوسف