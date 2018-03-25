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الشرطة الألمانية تعتقل زعيم كتالونيا السابق بموجب مذكرة توقيف أوروبية

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الشرطة الألمانية تعتقل زعيم كتالونيا السابق بموجب مذكرة توقيف أوروبية
Reuters / Eric Vidal
الرئيس السابق لحكومة كتالونيا، كارليس بوتشديمون
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قالت الشرطة الألمانية، اليوم الأحد إنها أوقفت، زعيم إقليم كتالونيا السابق، كارليس بوتشديمون، بموجب مذكرة اعتقال أوروبية صادرة عن القضاء الإسباني.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن شرطة ولاية شليسفيغ هولشتاين، شمالي البلاد، قولها، إن دوريات الشرطة ألقت القبض على بوتشديمون، صباح اليوم، قرب الطريق السريع "أي7" المؤدية من الدنمارك إلى ألمانيا.

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وأوضح المصدر أن كارليس بوتشديمون قيد الاحتجاز حاليا لدى الشرطة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق اليوم، نقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن محامي كارليس بوتشديمون قوله إنه تم احتجاز موكله أثناء عبوره الحدود للتوجه إلى بلجيكا.

ويوم الجمعة، اتهمت المحكمة العليا في إسبانيا 13 سياسيا كتالونيا بالتمرد، على خلفية محاولتهم جعل الإقليم مستقلا عن إسبانيا.

كما أصدرت المحكمة مذكرات توقيف دولية بحق 6 مسؤولين كتالونيين فارين، من بينهم كارليس بوتشديمون.

المصدر: وكالات

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