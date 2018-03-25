مراقب الدولة الإسرائيلي يؤكد عدم مهنية الاستخبارات في مسألة "المفاعل النووي السوري"

الجيش الإسرائيلي/أ ف ب

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن التقرير السري الذي قدمه مراقب الدولة عام 2007 إلى رئيس الوزراء حينذاك، إيهود أولمرت، انتقد فيه تعامل الاستخبارات مع "المفاعل النووي السوري".

وبين مراقب الدولة الإسرائيلي، يوسف شابيرا، في تقريره أن أجهزة الاستخبارات فشلت في توفير إنذار مسبق من بناء السلطات السورية "مفاعلا نوويا" في دير الزور وهو المرفق الذي قصفه الطيران الإسرائيلي في 6 سبتمبر 2007.

وأكد التقرير أن اكتشاف المفاعل النووي المفترض الذي كان وقتذاك في المرحلة النهائية من الإنشاء، شكل "مفاجأة استراتيجية" لإسرائيل.

وإلى حين اتخاذ القرار بتدمير الموقع في دير الزور استنتج مراقب الدولة أن أداء وكالات الاستخبارات افتقر للمهنية في توفير إنذار مسبق وكان يعاني من "عيوب خطيرة".

المصدر: i24news.tv

إينا أسالخانوفا