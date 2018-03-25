ليبرمان: الجبهة الشمالية ليست مؤهلة للحرب كما الجنوبية

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان غير مستعدة للحرب.

وقال ليبرمان خلال مشاركته في مؤتمر "إسرائيل قصة نجاح" الذي تنظمه صحيفة "يديعوت آحرونوت" اليوم الأحد بمناسبة مرور 70 سنة على قيام إسرائيل، قال: "الجبهة الداخلية في الشمال ليست مستعدة بشكل كاف للحرب".

وأضاف: "الوضع سيئ على الجبهة الشمالية، علينا أن نستثمر حوالي مليار شيكل (300 مليون دولار) في السنة من أجل الوصول إلى نفس مستوى الحماية كما هو في الجنوب".

وأكد ليبرمان أن الجيش على أهبة الاستعداد لأي طارئ على الجبهة الجنوبية المشرفة على الحدود مع قطاع غزة وسيناء.

وأشار ليبرمان إلى التباين في حجم الاستثمارات على الجبهتين، الشمالية والجنوبية، مبينا أن وزارة الأمن والحكومة استثمرت بالجبهة الداخلية بالمركز وعلى الحدود مع قطاع غزة 37 مرة أكثر من الاستثمار والرصد في الجبهة الشمالية.

وقال إن الحكومة "استثمرت 1.7 مليار شيكل (500 مليون دولار) في الجنوب، مقارنة بـ 236 مليون شيكل (70 مليون دولار) مُستثمرة لحماية المستوطنات في الشمال.

وبخصوص التعامل مع المظاهرات المرتقبة المعروفة بـ"مسيرة العودة الكبرى" التي تنوي حركة "حماس" تنظيمها عند السياج الأمني بدءا من يوم الجمعة المقبل وحتى يوم النكبة في الـ15 من مايو القادم، نصح ليبرمان المسؤولين بـ"عدم الذعر والتعامل بهدوء".

وأضاف: "نحن مستعدون لكل سيناريو وأي طارئ ونقوم بتعزيز وجود الجيش وقواته".

وعند تطرقه إلى الملف النووي الإيراني أكد ليبرمان على ضرورة ألا تسمح إسرائيل بأن تصبح إيران دولة نووية، مشيرا إلى وجوب ممارسة الضغط على طهران لإلغاء الاتفاق النووي.

وأضاف:" يجب أن يفهم الجميع أن دولة إسرائيل مصممة على منع الإيرانيين من الحصول على أسلحة نووية وهذا ليس مجرد شعار أو مجرد كلمات".

وتابع:" أقول شيئين: لن يكون هناك وجود عسكري إيراني في سوريا، ولن تكون هناك إيران نووية، فنحن لا نقول فقط، بل نعني ما نقوله".

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا