متى تعود العلاقات بين موسكو ولندن إلى سابق عهدها؟

يرى السفير البريطاني السابق في روسيا إنتوني برينتون أن العداء الدبلوماسي بين موسكو لندن سيزول بعد عدة أشهر.

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ونقلت صحيفة "إندبندنت" عن برينتون أنه لن تكون هناك خلال أشهر اتصالات على المستوى العالي بين روسيا وبريطانيا، لكن بعد عدة أشهر سيزول ذلك، لأنه من الضروري إجراء الاتصالات على مستوى عال لتسوية بعض المجالات الآنية".

وأشار في الوقت نفسه إلى أنه يؤيد بشكل عام خطوات الحكومة البريطانية الحالية، لكن يعتقد أن اللهجة التي تستخدمها لندن في الحوار مع موسكو "ضارة لحد لا حاجة بها".

وكان الجاسوس البريطاني سيرغي سكريبال وابنته يوليا وجدا متسممين في 4 مارس الجاري بمادة مشلة للأعصاب مجهولة بمدينة سالزبوري البريطانية. وأكد الجانب البريطاني أن المسؤولية عن تسمم سكريبال بمادة A234 تتحملها روسيا. ومن جهتها تنفي موسكو كل هذه الاتهامات بالكامل.

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وعلى "خلفية قضية سكريبال" أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اتخاذ سلسلة من الإجراءات ضد روسيا، بما فيها طرد 23 دبلوماسيا روسيا من بريطانيا، وتجميد كل الاتصالات الثنائية على المستوى العالي بين البلدين. وردت بالمثل وزارة الخارجية الروسية في 17 مارس الجاري وطردت 23 دبلوماسيا بريطانيا.

وفيما بعد نقلت صحيفة "The Times" عن مصدر رفض ذكر اسمه أن نحو 20 دولة أوروبية تستعد لأبعاد دبلوماسيين روس من أراضيها بسبب "قضية سكريبال".

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا