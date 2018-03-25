باراك أوباما وهيلاري كلينتون يدعمان الاحتجاجات ضد السلاح

عبر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون عن دعمهما للاحتجاجات بعنوان "المسيرة من أجل حياتنا" التي جرت أمس السبت في المدن الأمريكية.

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وكتب أوباما على صفحته في تويتر أمس السبت: "أنا وميشيل فخورين بهؤلاء الشباب الذين عملوا ما بوسعهم لتنظيم هذه المظاهرة. استمروا في نفس الروح. وسيروا بنا إلى الأمام. لا يمكن أن يردع شيء ملايين الأصوات المطالبة بالتغييرات".

من جهتها كتبت هيلاري كلينتون في صفحتها في الإنترنت: "تذكرني إمكانية سماع الطلاب في باركلاند، وفي جميع أنحاء البلاد، بأن المستقبل يمكن أن يكون في الأيدي الصحيحة".

وجرت في 800 مدينة أمريكية، بما فيها واشنطن ونيويورك وبوسطن وشيكاغو وهيوستن، أمس السبت مظاهرات جماهيرية واسعة إحياء لذكرى ضحايا مجزرة باركلاند (ولاية فلوريدا). كما احتشد الناشطون أمام السفارات الأمريكية في لندن وستوكهولم وكوبنهاغن. ويرى الخبراء أن مسيرة واشنطن ضد انفلات استخدام السلاح الشخصي شارك فيها مئات آلاف الأشخاص.

وكانت المجزرة في مدرسة مدينة باركلاند الواقعة على بعد 60 كيلومترا شمالي ميامي وقعت في 14 فبراير الماضي. وفورا بعد حدوثها اعتقلت الشرطة الطالب السابق في هذه المدرسة نيكولاس كروز (من مواليد 1999). وقالت الشرطة إن كروز اعترف بمسؤوليته على الهجوم. والأسبوع الماضي وجهت المحكمة تهم رسمية إلى كروز بقتل 17 شخصا ومحاولة اغتيال 17 آخرين.

Michelle and I are so inspired by all the young people who made today’s marches happen. Keep at it. You’re leading us forward. Nothing can stand in the way of millions of voices calling for change. — Barack Obama (@BarackObama) March 24, 2018

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا