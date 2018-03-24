ماكرون يأمر بمراجعة قوائم التطرف بعد الهجوم الإرهابي بجنوب البلاد

أوعز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السلطات الأمنية بمراجعة جميع قوائم الأشخاص المشتبه فيهم بالتطرف المسجلين لديها وذلك في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي ضرب جنوب البلاد أمس الجمعة.

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وجاء في بيان صدر عن قصر الإليزيه الرئاسي في ختام جلسة طارئة عقدها مجلس الدفاع والأمن القومي اليوم السبت: "عرض وزير الداخلية (جيرار كولون) التعليمات التي وجهها إلى السلطات المحلية بشأن توخي اليقظة، وطالب رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) بأن يعقد رؤساء الإدارات المحلية، هذا الأسبوع، اجتماعات لجميع الفرق المسؤولة عن مراقبة الأشخاص المسجلين كحاملي علامات التطرف".

وأبلغ ماكرون أعضاء مجلس الأمن بقراره تكريم المقدم في القوات الدرك، أرنو بيلترام، الذي بادل نفسه بأحد الرهائن وتوفي اليوم متأثرا بجراحه التي أصيب بها على يد منفذ الهجوم في بلدة تريب قرب مدينة كاركاسون جنوب غرب فرنسا، رضوان لقديم مغربي الأصل.

وذكر البيان: "قرر رئيس الجمهورية بتنظيم يوم الذكرى الوطني للمقدم أرنو بيلترام الذي ضحى بحياته من أجل حماية المواطنين".

وتبين للشرطة الفرنسية، بعد تصفية لقديم، أن أجهزة الأمن كانت قد أدرجته، في العام 2014، على قوائم التطرف وفتحت ملفا بشأنه.

ويوم السبت، عثر المحققون في منزل لقديم على مذكرة تتضمن ولاءه لتنظيم "داعش".

المصدر: تاس

إينا أسالخانوفا