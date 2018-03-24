فرنسا.. المحققون يكتشفون محتوى مذكرات منفذ الهجوم بجنوب فرنسا

عثر المحققون في أعقاب عملية احتجاز الرهائن في جنوب فرنسا، على مذكرات كتبها الفرنسي من أصل مغربي رضوان لقديم منفذ هجوم "كركاسون" و"تريب"، تشير إلى تنظيم "داعش".

إقرأ المزيد

وذكرت وسائل إعلام فرنسية متعددة أن البيانات المكتوبة بخط اليد تم العثور عليها خلال تفتيش منزل المشتبه به يوم السبت.

وكانت محتويات الملاحظات محيرة، حيث ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب" أنها تشبه وصية أخيرة.

وكان محتجز الرهائن (25 عاما) المولود في المغرب قد هتف "الله أكبر" وأعلن أنه أحد جنود تنظيم "داعش" قبل أن يفتح النار على متجر كبير في بلدة تريب.

وتمت تصفية منفذ الهجوم المسلح على "كركاسون" و"تريب" جنوب فرنسا رميا بالرصاص بعد حصار المتجر لساعات.

المصدر: د ب أ