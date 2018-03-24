الرئيس السابق للحزب الاشتراكي الألماني يقر بارتكابه "أخطاء غبية"

اعترف مارتن شولتز، الرئيس السابق للحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، بارتكابه أخطاء فادحة، لكنه رأى أنه كان كبش فداء للحزب.

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وفي تصريحات لمجلة "دير شبيغل"، قال الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي: "ارتكبت أخطاء غبية وبالتالي سلمت نفسي لخصومي، وكنت قدرت الأمر بشكل خاطئ بهذه الفجوة في المصداقية، لقد قدرت الأمر بصورة خاطئة تماما".

وأضاف شولتز: "كنت قائد حزب غير محظوظ، وأعتقد أنني لم أفشل سياسيا، لكنني بالتأكيد تحطمت جزئيا في هياكل الحزب".

وتابع قائلا "الحزب الاشتراكي بلا رحمة، وأنا كبش فداء مثالي لكل أخطاء الحزب منذ سنوات".

وكان شولتز أعلن بعد الانتخابات البرلمانية اعتزامه عدم المشاركة في حكومة فيها تحالف المستشارة أنغيلا ميركل، لكنه عاد وأعلن بعد مفاوضات تشكيل ائتلاف مع المسيحيين أنه سيستقيل من رئاسة الحزب وسيتولى منصب وزير الخارجية.

وفي أعقاب انتقادات كثيرة من الحزب، رأى شولتز نفسه مضطرا إلى التخلي عن حقيبة الخارجية أيضا.

المصدر: د ب أ