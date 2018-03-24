ماليزيا تعلن عن تفكيك خلية لـ"داعش" خططت لمهاجمة معابد غير المسلمين

أعلنت السلطات الماليزية اعتقال 7 أشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" وجماعة "أبو سياف" المتطرفة الفلبينية والتخطيط لشن هجمات على معابد غير المسلمين وأماكن أخرى بالبلاد.

وأوضح المفتش العام للشرطة الماليزية، محمد فوزي هارون، في بيان اليوم أن قوات الأمن نفذت عددا من العمليات في فترة 27 فبراير - 15 مارس الجاري أسفرت عن اعتقال 6 أشخاص في ولاية جوهور جنوب البلاد، فيما تم إلقاء القبض على الرجل السابع ذي الجنسية الفلبينية في ولاية صباح بجزيرة بورنو.

وأضاف هارون أن المعتقلين في ولاية جوهور ينتمون لـ"داعش"، وبينهم المتزعم والعقل المدبر لهذه الشبكة الإرهابية المحلية والذي قام بتجنيد عناصر جدد فيها.

أما المعتقل السابع الفلبيني الجنسية فقيل إنه أحد أقرب مساعدي زعيم جماعة "أبو سياف" المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، فوروجي إنداما.

وخلال السنوات القليلة الماضية، اعتقلت السلطات الماليزية مئات الأشخاص للاشتباه في صلاتهم بجماعات إرهابية ومتطرفة.

وفي يونيو 2016 شهدت العاصمة الماليزية كوالالمبور أول هجوم إرهابي نفذه عناصر "داعش" في هذا البلد وأدى إلى إصابة 8 أشخاص.

المصدر: رويترز

إينا أسالخانوفا