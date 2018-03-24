طهران تستنكر عقوبات واشنطن الجديدة

استنكرت إيران العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة أمس على عدد من رعاياها ومؤسسة تتخذ من طهران مقرا لها، بحجة القرصنة الإلكترونية.

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وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن الإدارة الأمريكية لن تتمكن من إعاقة التطور العلمي للشعب الإيراني بخطوات عقابية، مضيفا أن العقوبات فرضت تحت ذرائع وهمية.

وذكر الدبلوماسي الإيراني أن الإجراء الأمريكي الأخير مجرد استفزاز وخطوة غير قانونية لا يوجد أي مبرر لها، واصفا إياه بـ"مؤشر بارز آخر على العداء الذاتي للإدارة الأمريكية تجاه الشعب الإيراني".

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية أمس عن إدراج تسعة شخصيات إيرانية ومؤسسة واحدة إيرانية على قائمة العقوبات، محملة إياها المسؤولية عن سرقة نحو 31 تيرابايتا من البيانات الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية في إطار حملة إلكترونية واسعة النطاق شنها "الهاكرز" ضد مئات الجامعات الأمريكية والأجنبية وعدد من المؤسسات الحكومية في الولايات المتحدة.

المصدر: فارس

نادر عبد الرؤوف