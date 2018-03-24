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بولتون يصر على إنهاء برنامج كوريا الشمالية النووي وفق السيناريو الليبي

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بولتون يصر على إنهاء برنامج كوريا الشمالية النووي وفق السيناريو الليبي
Reuters Joshua Roberts
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حمل جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي الجديد، على كوريا الشمالية وبرنامجها النووي بشدة، وأعلن أن على الرئيس دونالد ترامب أن يصر على التخلص من برنامجها النووي بأسرع وقت ممكن.

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وقال بولتون، إن المناقشات في القمة المقترحة بين الرئيس ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، يجب أن تكون على غرار تلك المناقشات التي أدت إلى نقل مكونات البرنامج النووي الليبي إلى الولايات المتحدة عام 2004.

وأضاف، "دعونا نجري هذه المحادثات بحلول مايو، أو حتى قبل ذلك، ودعونا نرى مدى جدية كوريا الشمالية".

وأوضح، "إذا لم يكونوا على استعداد لإجراء هذا النوع من النقاش الجاد فسيكون بالفعل اجتماعا قصيرا للغاية".

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ويعتقد بولتون الذي ينتمي لجناح الصقور اليميني في الحزب الجمهوري، أن كوريا الشمالية استخدمت المفاوضات في الماضي للتغطية على تطويرها لسلاح نووي، وأنه كان دائما متشككا في نواياها.

كما حذر كوريا الجنوبية، حليفة الولايات المتحدة التي استأنفت المحادثات مع كوريا الشمالية هذا العام، قائلا: "ينبغي أن تتوخى الحذر قبل الاتفاق على أي شيء مع بيونغ يانغ".

وتابع، "إذا كان سيعقد هذا الاجتماع فينبغي أن نصر على أن يكون مماثلا لمناقشات جرت مع ليبيا قبل 13 أو 14 عاما".

المصدر: رويترز

سعيد طانيوس

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