رسالة روسية للشرطي البريطاني المصاب في حادثة سكريبال

بعث السفير الروسي لدى بريطانيا، ألكسندر ياكوفينكو، رسالة إلى ضابط الشرطة البريطاني، نيك بيل، الذي كان أول من وصل إلى مكان حادث تسميم ضابط الاستخبارات السابق سيرغي سكريبال وابنته.

وقال السفير الروسي في رسالته: "يمكنك أن تكون متأكدا أن لا علاقة لروسيا بهذا الحادث الوقح، وهي مستعدة للتعاون مع السلطات البريطانية في التحقيق (في حادث تسمم ضابط المخابرات السابق) في إطار ثنائي، وكذلك في إطار المنظمات الدولية".

وأعرب السفير في رسالته عن تمنياته للشرطي بيل بالتعافي والعودة إلى حياته الطبيعية، كما أعرب له عن امتنانه لخدمته.

هذا وقد أُصيب الشرطي البريطاني بتسمم بطريقة مباشرة نتيجة لاقترابه من ضابط الاستخبارات السابق وابنته، ونُقل على إثرها إلى العناية المركزة، وتم إخراجه من المستشفى بعد تحسن صحته.

وقال بيل بعد خروجه من المستشفى إن حياته قد لا تعود إلى طبيعتها مثل ما كانت عليه.

عثر على سكريبال وابنته يوليا (33 عاما) في الرابع من مارس، مغمى عليهما في الشارع بمدينة سالزبوري، إثر تسميمهما بمادة مجهولة، وتم نقلهما والشرطي الذي عثر عليهما إلى المستشفى في حالة حرجة.

وتتهم السلطات البريطانية المخابرات الروسية بتسميم سكريبال وابنته بغاز يطلق عليه اسم "نوفيتشوك" السام المشل للأعصاب، فيما تنفي موسكو جملة وتفصيلا أي ضلوع لها في الحادث.

من جانبها دعت موسكو إلى إجراء تحقيق مشترك، أو من قبل الهيئات الدولية المختصة، كما وصفت الاتهامات البريطانية بالهستيريا والدعاية الرخيصة.

المصدر: وكالات

نادر همامي